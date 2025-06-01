Beauty starts with SKIN

הוא משקף את המסע שלך לעולם ויש לו תפקיד חשוב מאד ביום יום שלך, הוא עובד עבורך כל הזמן ולכן יש לשמור עליו ולטפח אותו כדי שהוא יספר את הגרסא הטובה ביותר שלך.

בחזון משותף ומתוך אמונה שטיפוח נכון של העור הוא המפתח ליופי טבעי ובריא נולדה קליניקת SKIN. ד"ר אמיר זרח, ממובילי תחום הרפואה האסתטית בישראל והאחיות היזמיות חני רימר ורייצ'ל אלבז, מייסדי הקליניקה, פועלים להפגיש יופי וחדשנות בעולם טיפוח העור. את הגשמת חזונם המשותף תפגשו בכל פרט בקליניקה, החל מהציוד והפורמולות המתקדמות ביותר בעולם, דרך רופאים, דרמטולוגים וצוות מומחים מסור, ועד לחלל היוקרתי שעוצב בכדי לייצר עבורך חוויה הוליסטית שלמה שתגרום לך לזהור פנימה והחוצה.