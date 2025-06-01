Beauty starts with SKIN

הקליניקה המתקדמת בישראל לאסתטיקה
של העור בהובלת מיטב המומחים בתחום נפתחה!
הוא משקף את המסע שלך לעולם ויש לו תפקיד חשוב מאד ביום יום שלך, הוא עובד עבורך כל הזמן ולכן יש לשמור עליו ולטפח אותו כדי שהוא יספר את הגרסא הטובה ביותר שלך.
בחזון משותף ומתוך אמונה שטיפוח נכון של העור הוא המפתח ליופי טבעי ובריא נולדה קליניקת SKIN. ד"ר אמיר זרח, ממובילי תחום הרפואה האסתטית בישראל והאחיות היזמיות חני רימר ורייצ'ל אלבז, מייסדי הקליניקה, פועלים להפגיש יופי וחדשנות בעולם טיפוח העור. את הגשמת חזונם המשותף תפגשו בכל פרט בקליניקה, החל מהציוד והפורמולות המתקדמות ביותר בעולם, דרך רופאים, דרמטולוגים וצוות מומחים מסור, ועד לחלל היוקרתי שעוצב בכדי לייצר עבורך חוויה הוליסטית שלמה שתגרום לך לזהור פנימה והחוצה.
אנחנו מאמינים בהעצמת יופי טבעי תוך התייחסות לתווי הפנים הייחודיים שלך
אנחנו מחויבים להביא לך את המכשור והפורמולות המתקדמות ביותר בעולם בתחום טיפוח העור
צוות המומחים שלנו מורכב מרופאים, דרמטולוגיים וקסמטיקאיות מנוסות
הקליניקה מציעה טיפולי אסתטיקה רפואית מתקדמים, טיפולים קוסמטיים קלאסיים וסקין Journeys ייחודיים המשלבים את הטוב מכל העולמות. באמצעות מכשור חדשני, מבוסס בינה מלאכותית וצוות מקצועי ומנוסה, אנו נתאים עבורך את הטיפול באופן אישי – כי אין עוד עור כמו העור שלך.
בהובלת ד"ר זרח, הידוע בטכניקות ההזרקה הייחודיות שפיתח וצוות המומחים בהכשרתו, יצרנו עבורך מגוון עשיר של טיפולי אסתטיקה רפואית המניבים תוצאות ארוכות טווח באיכות הגבוהה ביותר. אנו מאמינים בטיפולים שמעצימים יופי טבעי, תוך הזנה, תמיכה וכבוד לעור שלך. ד״ר זרח והצוות המקצועי שלנו מחויבים לחדשנות, מקצועיות ויושרה.
טיפול קוסמטי שהוא חוויה שלמה המותאמת לעורך. בהובלתה המקצועית של רייצ׳ל אלבז עיצבנו עבורך מגוון טיפולים קוסמטיים שיעניקו לעורך תחושת רוגע, מראה זוהר ויעצימו את היופי הטבעי שלך. בשילוב טכניקות קלאסיות, פורמולות באיכות בלתי מתפשרת והמכשור המתקדם בעולם, אנו מתחייבים לתוצאות הטובות והמדויקות ביותר עבור עורך.
המסע שלך לעור מושלם מתחיל כאן. טיפולי הסקין Journeys שלנו מביאים את הטכניקות המתקדמות והיעילות ביותר מרחבי העולם. הסקין Journey הינו מסע יופי רפואי ייחודי המורכב מרצף המשלב טיפולי אסתטיקה רפואית וטיפולים קוסמטיים המעניקים חוויה מושלמת. הסשיין שאורכו מספר שעות מבטיח תוצאות מיידיות שישארו איתך לאורך זמן.